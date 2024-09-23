Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1916 года. Центральная часть гладкая (Россия, Николай II)
Разновидность: Центральная часть гладкая
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1916 года. Центральная часть гладкая. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 32488 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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