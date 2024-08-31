Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1916 года (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 96,666,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1916
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Осака
Цены на аукционах (342) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1916 года. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Осакском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4776 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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