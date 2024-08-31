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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1916 года (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1916 года - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1916 года - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 96,666,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1916
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Осака
Цены на аукционах (342) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1916 года. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Осакском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4776 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1916 на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 15 копеек 1916 на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1916 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1916 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 15 копеек 1916 на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1916 на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1916 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1916 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1916 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1916 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1916 на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1916 на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1916 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Россия 15 копеек 1916 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 15 копеек 1916 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Россия 15 копеек 1916 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1916 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1916 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1916 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1916 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1916 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1916 на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1916 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1916 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 15 копеек 1916 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1916 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1916 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1916 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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