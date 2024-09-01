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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1916 года (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1916 года - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1/2 копейки 1916 года - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,400,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1916
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (191)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1916 года. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1407 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 42376 RUB
Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU58
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 16934 RUB
Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF63 ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 RB RNGA
Цена
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Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS65 RD RNGA
Цена
Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS65 RD RNGA
Цена
Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1916 на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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