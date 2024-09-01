Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1916 года (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,400,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1916
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (191)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1916 года. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1407 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 42376 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 RB RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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