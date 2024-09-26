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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1899 года СПБ АГ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1899 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1899 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,000,022

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1899
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1899 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1700 USD. Торги состоялись 4 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
532 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
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Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
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Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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