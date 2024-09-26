Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1899 года СПБ АГ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,000,022
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1899 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1700 USD. Торги состоялись 4 апреля 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
532 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Где продать?
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