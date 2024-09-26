10 копеек 1899 года СПБ АГ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1899 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1700 USD. Торги состоялись 4 апреля 2020.

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