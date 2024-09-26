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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1899 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1899 (АГ)
Средняя цена 1200 $
Продажи
4 1848
Аверс
Реверс
10 рублей 1899 (ЭБ)
Средняя цена 840 $
Продажи
1 382
Аверс
Реверс
10 рублей 1899 (ФЗ)
Средняя цена 850 $
Продажи
1 519
Аверс
Реверс
5 рублей 1899 (ЭБ)
Средняя цена 850 $
Продажи
2 363
Аверс
Реверс
5 рублей 1899 (ФЗ)
Средняя цена 460 $
Продажи
2 971

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1899 Гладкий гурт
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 рубль 1899 (ЭБ)
Средняя цена 890 $
Продажи
0 204
Аверс
Реверс
1 рубль 1899 (ФЗ)
Средняя цена 410 $
Продажи
0 584
Аверс
Реверс
1 рубль 1899 (**)
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 248
Аверс
Реверс
50 копеек 1899 (АГ)
Средняя цена 150 $
Продажи
0 154
Аверс
Реверс
50 копеек 1899 (ЭБ)
Средняя цена 150 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
50 копеек 1899 (ФЗ)
Средняя цена 340 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
50 копеек 1899 (*)
Средняя цена 150 $
Продажи
0 144
Аверс
Реверс
50 копеек 1899 (*) Соосность сторон 180 градусов
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 копеек 1899 Гладкий гурт
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
15 копеек 1899 СПБ АГ
Средняя цена 300 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
15 копеек 1899 СПБ ЭБ
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
10 копеек 1899 СПБ АГ
Средняя цена 260 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
10 копеек 1899 СПБ ЭБ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
5 копеек 1899 СПБ АГ
Средняя цена 45 $
Продажи
0 101
Аверс
Реверс
5 копеек 1899 СПБ ЭБ
Средняя цена 600 $
Продажи
0 40

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1899 СПБ
Средняя цена 180 $
Продажи
0 252
Аверс
Реверс
2 копейки 1899 СПБ
Средняя цена 190 $
Продажи
0 153
Аверс
Реверс
1 копейка 1899 СПБ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 155
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1899 СПБ
Средняя цена 50 $
Продажи
0 354
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1899 СПБ
Средняя цена 60 $
Продажи
1 479
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