50 копеек 1899 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1899 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1601 проданному на аукционе SINCONA AG за 14000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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