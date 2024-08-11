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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1899 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 50 копеек 1899 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1899 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1899
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1899 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1601 проданному на аукционе SINCONA AG за 14000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность PF62
Цена
7365 $
Цена в валюте аукциона 680155 RUB
Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Heritage - September 9, 2019
Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Россия 50 копеек 1899 (ЭБ) на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность F15
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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