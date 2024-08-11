Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1899 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1899 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1601 проданному на аукционе SINCONA AG за 14000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность PF62
Цена
7365 $
Цена в валюте аукциона 680155 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 50 копеек 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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