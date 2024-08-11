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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1899 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 3 копейки 1899 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 3 копейки 1899 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 27,9 - 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,666,667

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1899
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербурге (Розенкранц)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (253)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1899 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе AURORA за 190000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
******
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Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62
Цена
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Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность PF62 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 3 копейки 1899 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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