Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1899 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 27,9 - 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,666,667
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербурге (Розенкранц)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (253)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1899 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе AURORA за 190000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Где продать?
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