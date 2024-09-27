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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1899 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1899 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1899 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,502,674

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1899
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (204) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1899 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 926 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность F
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1899 (ЭБ) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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