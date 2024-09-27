1 рубль 1899 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1899 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 926 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность PROOF (9) UNC (27) AU (38) XF (54) VF (49) F (6) Нет оценки (19) Сохранность (слабы) MS64 (6) MS63 (4) MS62 (11) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (11) AU55 (3) AU53 (2) AU50 (4) XF45 (8) XF40 (7) VF35 (2) VF30 (5) VF25 (2) VF20 (2) PF63 (1) PF61 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (27) ННР (7) PCGS (3)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

AURORA (11)

Busso Peus (1)

Coins.ee (4)

COINSNET (1)

COINSTORE (2)

Felzmann (1)

Gorny & Mosch (4)

Haljak Coin Auction (3)

Heritage (10)

ibercoin (1)

iNumis (1)

Katz (7)

Künker (11)

La Galerie Numismatique (1)

Lanz München (1)

Macho & Chlapovič (2)

MARCINIAK (2)

Möller (1)

Monety i Medale (1)

MUNZE (4)

Naumann (1)

Niemczyk (2)

Numedux (3)

Numimarket (2)

Numis Poland (1)

Numisbalt (15)

NUMMUS Olomouc (2)

PAOLETTI (1)

Pegasus Auctions (1)

Rare Coins (16)

RedSquare (1)

Rio de la Plata (1)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (2)

Rzeszowski DA (3)

SINCONA (4)

Stare Monety (2)

Tauler & Fau (1)

UBS (1)

WAG (1)

WCN (5)

Westfälische (1)

Wójcicki (2)

Александр (16)

Империя (12)

Имперская монета (23)

Монеты и Медали (3)

НИКО (2)

ОЛНЗ (1)

Русский Нумизматический Дом (5)

Русское Наследие (3)