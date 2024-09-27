Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1899 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,502,674
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (204) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1899 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 926 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
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