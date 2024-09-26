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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 1 рубль Николая II - Россия

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1 рубль 1895-1915

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1895 Гладкий гурт 1,100,002 0 01895 (АГ) 1,100,002 - 0 1891896 Гладкий гурт 5,205,042 R2 0 71896 (АГ) 5,205,042 - 2 6831896 (*) 12,000,000 - 1 4501896 (*) Соосность сторон 180 градусов 12,000,000 R2 0 161897 Гладкий гурт - R2 0 111897 (АГ) 18,646,009 - 1 7481897 (**) 26,000,000 - 1 11101898 Гладкий гурт - R2 0 71898 (АГ) 25,877,842 - 1 7951898 (АГ) Соосность сторон 180 градусов 25,877,842 R2 0 11898 (*) 5,000,000 - 0 1251898 (**) 14,000,000 - 0 2451899 Гладкий гурт - R2 0 31899 (ЭБ) 6,502,674 - 0 2041899 (ФЗ) - - 0 5851899 (**) 10,000,000 - 0 2481900 (ФЗ) 11,484,007 - 0 2301901 (ФЗ) 2,608,021 - 0 6981901 (АР) - - 0 811901 Гладкий гурт - R2 0 11902 (АР) 140,009 R 0 2321903 (АР) 55,519 R 0 1391904 (АР) 12,010 R1 0 711905 (АР) 20,551 R1 0 1051906 (ЭБ) 45,710 R 0 2151907 (ЭБ) 400,209 - 2 6121908 (ЭБ) 130,409 R 0 1311909 (ЭБ) 50,011 R 0 2721910 (ЭБ) 75,009 R 0 2161911 (ЭБ) 129,011 R 0 5061912 (ЭБ) 2,111,221 - 4 15551913 (ЭБ) 22,125 R1 0 2161913 (ВС) - R1 0 1121914 (ВС) 536,015 R 1 3301915 (ВС) - R 0 873
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1 рубль 1897-1898

Низложение дома Романовых март 1917 г.
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1897 С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г." 0 31898 С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г." 0 0
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