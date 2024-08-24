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1 рубль 1897 года "Низложение дома Романовых март 1917 г.". С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г." (Россия, Николай II)

Разновидность: С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г."

Аверс монеты - 1 рубль 1897 года "Низложение дома Романовых март 1917 г." С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г." - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1897 года "Низложение дома Романовых март 1917 г." С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г." - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1897
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1897 года "Низложение дома Романовых март 1917 г.". С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г.". Это серебряная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 1375 проданному на аукционе Katz Auction за 1000 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2017.

Сохранность
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  • Katz (3)
Россия 1 рубль 1897 "Низложение дома Романовых март 1917 г." на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Россия 1 рубль 1897 "Низложение дома Романовых март 1917 г." на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
1073 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Россия 1 рубль 1897 "Низложение дома Романовых март 1917 г." на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1897 "Низложение дома Романовых март 1917 г." мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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