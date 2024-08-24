Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1897 года "Низложение дома Романовых март 1917 г.". С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г." (Россия, Николай II)
Разновидность: С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г."
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1897 года "Низложение дома Романовых март 1917 г.". С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г.". Это серебряная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 1375 проданному на аукционе Katz Auction за 1000 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2017.
Сохранность
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- Katz (3)
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
1073 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Где продать?
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