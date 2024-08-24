1 рубль 1897 года "Низложение дома Романовых март 1917 г.". С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г." (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1897 года "Низложение дома Романовых март 1917 г.". С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г.". Это серебряная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 1375 проданному на аукционе Katz Auction за 1000 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2017.

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