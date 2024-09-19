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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1905 года (АР) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1905 года (АР) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1905 года (АР) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,551

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1905
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1905 года со знаком (АР). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Русское Наследие за 14500000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
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Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
907 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
2922 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF35
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Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PF65 CAMEO RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1905 (АР) на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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