Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1905 года (АР) (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,551
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1905
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1905 года со знаком (АР). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Русское Наследие за 14500000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
2922 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF35
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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