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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1895 года (АГ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1895 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1895 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,100,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1895
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (189) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1895 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 582 проданному на аукционе Редкие Монеты за 53000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1586 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
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Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF35 NGC
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Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль 1895 (АГ) на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF25 RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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