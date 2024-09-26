1 рубль 1895 года (АГ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1895 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 582 проданному на аукционе Редкие Монеты за 53000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

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