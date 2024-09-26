Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1895 года (АГ) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,100,002
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1895
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (189) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1895 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 582 проданному на аукционе Редкие Монеты за 53000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
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