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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1895 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1895 Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1895 (АГ)
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 189
Аверс
Реверс
50 копеек 1895 (АГ)
Средняя цена 760 $
Продажи
2 395
Аверс
Реверс
25 копеек 1895
Средняя цена 530 $
Продажи
0 455
Аверс
Реверс
10 копеек 1895 СПБ АГ
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 55

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1895 СПБ
Средняя цена 250 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
2 копейки 1895 СПБ
Средняя цена 180 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
1 копейка 1895 СПБ
Средняя цена 180 $
Продажи
1 57
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1895 СПБ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 91
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1895 СПБ Особый вензель, вверху три завитка
Средняя цена 820 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1895 СПБ
Средняя цена 580 $
Продажи
0 64

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Империал - 10 рублей 1895 (АГ)
Средняя цена 190000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Полуимпериал - 5 рублей 1895 (АГ)
Средняя цена 170000 $
Продажи
0 11

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Империал - 15 русов 1895 Пробные
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2/3 империала - 10 русов 1895 Пробные
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/3 империала - 5 русов 1895 Пробные
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 копеек 1895 (АГ) Пробные Малая голова
Средняя цена
Продажи
0 0
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