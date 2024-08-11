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1895
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1699-1991
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Монеты России 1895 года
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Пробные монеты
1 рубль 1895
Гладкий гурт
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 рубль 1895 (АГ)
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
189
50 копеек 1895 (АГ)
Средняя цена
760 $
Продажи
2
395
25 копеек 1895
Средняя цена
530 $
Продажи
0
455
10 копеек 1895 СПБ АГ
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
55
Медные монеты
3 копейки 1895 СПБ
Средняя цена
250 $
Продажи
0
41
2 копейки 1895 СПБ
Средняя цена
180 $
Продажи
0
39
1 копейка 1895 СПБ
Средняя цена
180 $
Продажи
1
57
1/2 копейки 1895 СПБ
Средняя цена
140 $
Продажи
0
91
1/2 копейки 1895 СПБ
Особый вензель, вверху три завитка
Средняя цена
820 $
Продажи
0
15
1/4 копейки 1895 СПБ
Средняя цена
580 $
Продажи
0
64
Памятные монеты
Империал - 10 рублей 1895 (АГ)
Средняя цена
190000 $
Продажи
0
5
Полуимпериал - 5 рублей 1895 (АГ)
Средняя цена
170000 $
Продажи
0
11
Пробные монеты
Империал - 15 русов 1895 Пробные
Средняя цена
—
Продажи
0
1
2/3 империала - 10 русов 1895 Пробные
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1/3 империала - 5 русов 1895 Пробные
Средняя цена
—
Продажи
0
1
50 копеек 1895 (АГ) Пробные Малая голова
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Россия
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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