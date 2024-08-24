Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1895 года (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000,004
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 25 копеек
- Год 1895
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (456)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1895 года. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 909 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 10066 RUB
Продавец Heritage
Дата 6 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 25 копеек 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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