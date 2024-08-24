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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1895 года (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 25 копеек 1895 года - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 25 копеек 1895 года - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1895
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (456)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1895 года. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 909 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1895 на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 25 копеек 1895 на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1895 на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1895 на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1340 $
Цена в валюте аукциона 1200 CHF
Россия 25 копеек 1895 на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS65 CPRC
Цена
Россия 25 копеек 1895 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 25 копеек 1895 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 10066 RUB
Россия 25 копеек 1895 на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 25 копеек 1895 на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1895 на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 25 копеек 1895 на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1895 на аукционе Heritage - June 6, 2024
Продавец Heritage
Дата 6 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 25 копеек 1895 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 25 копеек 1895 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1895 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 25 копеек 1895 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1895 на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 25 копеек 1895 на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1895 на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 25 копеек 1895 на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1895 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1895 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1895 на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 25 копеек 1895 на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1895 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 25 копеек 1895 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1895 на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1895 на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 25 копеек 1895 на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1895 на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1895 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 25 копеек 1895 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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