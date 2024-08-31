50 копеек 1895 года (АГ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1895 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1010 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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