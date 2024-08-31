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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1895 года (АГ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 50 копеек 1895 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1895 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1895
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (395)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1895 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1010 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
641 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Где купить?
Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS64 PCGS
К аукциону
Россия 50 копеек 1895 (АГ) на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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