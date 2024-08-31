Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1895 года (АГ) (Россия, Николай II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000,004
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1895
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (395)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1895 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1010 проданному на аукционе SINCONA AG за 28000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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