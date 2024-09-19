Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные Империал - 15 русов 1895 года (Россия, Николай II)

Аверс монеты - Пробные Империал - 15 русов 1895 года - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробные Империал - 15 русов 1895 года - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 12,9 гр
  • Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал Империал - 15 русов
  • Год 1895
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные Империал - 15 русов 1895 года. Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1547 проданному на аукционе Stack's Bowers за 200000 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Stack's (1)
Россия Империал - 15 русов 1895 (Пробные) на аукционе Stack's - August 13, 2014
Россия Империал - 15 русов 1895 (Пробные) на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Империал - 15 русов 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1895 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом Империал - 15 русов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск