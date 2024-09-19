Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные Империал - 15 русов 1895 года (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 12,9 гр
- Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
- Диаметр 24,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал Империал - 15 русов
- Год 1895
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные Империал - 15 русов 1895 года. Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1547 проданному на аукционе Stack's Bowers за 200000 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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