Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2/3 империала - 10 русов 1895 года (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 8,6 гр
- Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
- Диаметр 21,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 2/3 империала - 10 русов
- Год 1895
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2/3 империала - 10 русов 1895 года. Это золотая монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 1546 проданному на аукционе Stack's Bowers за 180000 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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