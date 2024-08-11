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Пробные 2/3 империала - 10 русов 1895 года (Россия, Николай II)

Аверс монеты - Пробные 2/3 империала - 10 русов 1895 года - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробные 2/3 империала - 10 русов 1895 года - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 8,6 гр
  • Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
  • Диаметр 21,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 2/3 империала - 10 русов
  • Год 1895
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2/3 империала - 10 русов 1895 года. Это золотая монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 1546 проданному на аукционе Stack's Bowers за 180000 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

Сохранность
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Россия 2/3 империала - 10 русов 1895 (Пробные) на аукционе Stack's - August 13, 2014
Россия 2/3 империала - 10 русов 1895 (Пробные) на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
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