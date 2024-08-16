1/2 копейки 1895 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1895 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 226 проданному на аукционе AURORA за 29000 RUB. Торги состоялись 21 декабря 2023.

Сохранность PROOF (4) UNC (58) AU (17) XF (5) VF (2) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS65 (8) MS64 (7) MS63 (19) MS62 (6) MS60 (2) AU58 (3) AU55 (2) AU53 (3) AU50 (1) XF40 (1) VF30 (1) PF64 (3) PF63 (1) RB (9) BN (34) Сервис NGC (27) ННР (10) RNGA (2)

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