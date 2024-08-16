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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1895 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1895 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1/2 копейки 1895 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,992,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1895
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1895 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 226 проданному на аукционе AURORA за 29000 RUB. Торги состоялись 21 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
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Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
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Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность MS65 BN
Цена
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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