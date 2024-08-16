Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1895 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,992,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1895
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1895 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 226 проданному на аукционе AURORA за 29000 RUB. Торги состоялись 21 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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