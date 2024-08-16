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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1895 года СПБ. Особый вензель, вверху три завитка (Россия, Николай II)

Разновидность: Особый вензель, вверху три завитка

Аверс монеты - 1/2 копейки 1895 года СПБ Особый вензель, вверху три завитка - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1/2 копейки 1895 года СПБ Особый вензель, вверху три завитка - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,992,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1895
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1895 года со знаком СПБ. Особый вензель, вверху три завитка. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1359 проданному на аукционе The New York Sale за 2000 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF25
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 4425 RUB
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
966 $
Цена в валюте аукциона 83000 RUB
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Империя - March 11, 2023
Продавец Империя
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Rare Coins - February 10, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность XF45
Цена
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Империя - April 18, 2014
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 1/2 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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