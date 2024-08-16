Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1895 года СПБ. Особый вензель, вверху три завитка (Россия, Николай II)
Разновидность: Особый вензель, вверху три завитка
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,992,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1895
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1895 года со знаком СПБ. Особый вензель, вверху три завитка. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1359 проданному на аукционе The New York Sale за 2000 USD. Торги состоялись 9 января 2014.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
966 $
Цена в валюте аукциона 83000 RUB
Продавец Империя
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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