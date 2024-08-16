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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1895 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 2 копейки 1895 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 2 копейки 1895 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,1 - 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,122,507

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1895
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1895 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе AURORA за 175000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе MS67 - April 27, 2022
Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS64 BN
Цена
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Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 RD RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58 BN
Цена
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Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 2 копейки 1895 СПБ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU58 BN
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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