Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1895 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,1 - 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,122,507
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 2 копейки
- Год 1895
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1895 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе AURORA за 175000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS64 BN
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 RD RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58 BN
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
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