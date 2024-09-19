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Пробные 50 копеек 1895 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Николай II)

Аверс монеты - Пробные 50 копеек 1895 года (АГ) "Малая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробные 50 копеек 1895 года (АГ) "Малая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Bitkin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1895
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1895 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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