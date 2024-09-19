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Пробные 50 копеек 1895 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1895
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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