1/4 копейки 1895 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1895 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2800 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность PROOF (8) UNC (30) AU (12) XF (12) VF (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (4) MS64 (5) MS63 (9) MS62 (1) MS61 (1) MS60 (5) AU58 (1) AU55 (1) XF45 (2) PF67 (3) PF66 (2) PF65 (2) PF63 (1) DETAILS (1) RD (1) RB (5) BN (19) Сервис NGC (18) ННР (3) RNGA (2) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

AURORA (2)

Coins.ee (2)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (1)

Katz (1)

Künker (4)

MDC Monaco (1)

MS67 (1)

New York Sale (1)

Niemczyk (1)

Numisbalt (1)

Rare Coins (19)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (1)

SINCONA (3)

WAG (1)

Александр (9)

Знак (1)

Империя (9)

Имперская монета (1)

Монеты и Медали (1)

Русское Наследие (1)