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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1895 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1895 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1/4 копейки 1895 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 60,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1895
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1895 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2800 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PF65 BN
Цена
Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
725 $
Цена в валюте аукциона 665 EUR
Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
718 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
******
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Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе MS67 - May 17, 2023
Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF67 BN NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1895 СПБ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 13, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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