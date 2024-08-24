Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1895 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 60,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1895
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1895 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2800 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- AURORA (2)
- Coins.ee (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- Katz (1)
- Künker (4)
- MDC Monaco (1)
- MS67 (1)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (19)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (3)
- WAG (1)
- Александр (9)
- Знак (1)
- Империя (9)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
725 $
Цена в валюте аукциона 665 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
718 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 1/4 копейки 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск