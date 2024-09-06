Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуимпериал - 5 рублей 1895 года (АГ) (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21,3 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 36
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал Полуимпериал - 5 рублей
- Год 1895
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуимпериал - 5 рублей 1895 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 31260 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264000 USD. Торги состоялись 8 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность SP62 PCGS
Цена
264000 $
Цена в валюте аукциона 264000 USD
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
134650 $
Цена в валюте аукциона 14500000 JPY
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность PF63 RNGA
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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