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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуимпериал - 5 рублей 1895 года (АГ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - Полуимпериал - 5 рублей 1895 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Полуимпериал - 5 рублей 1895 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21,3 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 36

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал Полуимпериал - 5 рублей
  • Год 1895
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуимпериал - 5 рублей 1895 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 31260 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264000 USD. Торги состоялись 8 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуимпериал - 5 рублей 1895 (АГ) на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность SP62 PCGS
Цена
264000 $
Цена в валюте аукциона 264000 USD
Россия Полуимпериал - 5 рублей 1895 (АГ) на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
134650 $
Цена в валюте аукциона 14500000 JPY
Россия Полуимпериал - 5 рублей 1895 (АГ) на аукционе Heritage - January 8, 2018
Россия Полуимпериал - 5 рублей 1895 (АГ) на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия Полуимпериал - 5 рублей 1895 (АГ) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность PF63 RNGA
Цена
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Россия Полуимпериал - 5 рублей 1895 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия Полуимпериал - 5 рублей 1895 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Полуимпериал - 5 рублей 1895 (АГ) на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Полуимпериал - 5 рублей 1895 (АГ) на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Полуимпериал - 5 рублей 1895 (АГ) на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуимпериал - 5 рублей 1895 (АГ) на аукционе SINCONA - July 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
Сохранность AU
Цена
Россия Полуимпериал - 5 рублей 1895 (АГ) на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуимпериал - 5 рублей 1895 (АГ) на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуимпериал - 5 рублей 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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