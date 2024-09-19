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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1895 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 копейка 1895 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 копейка 1895 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,200,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1895
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1895 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе AURORA за 150000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
314 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Россия 1 копейка 1895 СПБ на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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