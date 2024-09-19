1 копейка 1895 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1895 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе AURORA за 150000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность PROOF (6) UNC (26) AU (6) XF (12) VF (1) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS65 (4) MS64 (7) MS63 (7) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (1) PF66 (1) PF65 (1) PF64 (3) RD (1) RB (4) BN (20) Сервис NGC (18) ННР (4) PCGS (2)

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