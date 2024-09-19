Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1895 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,200,007
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 копейка
- Год 1895
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1895 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе AURORA за 150000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
314 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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