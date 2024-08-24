Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Империал - 10 рублей 1895 года (АГ) (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 12,9 гр
- Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
- Диаметр 24,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал Империал - 10 рублей
- Год 1895
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Империал - 10 рублей 1895 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32499 проданному на аукционе Heritage Auctions за 228000 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
190000 $
Цена в валюте аукциона 190000 USD
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
162508 $
Цена в валюте аукциона 17500000 JPY
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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