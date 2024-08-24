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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Империал - 10 рублей 1895 года (АГ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - Империал - 10 рублей 1895 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Империал - 10 рублей 1895 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 12,9 гр
  • Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
  • Диаметр 24,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал Империал - 10 рублей
  • Год 1895
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Империал - 10 рублей 1895 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32499 проданному на аукционе Heritage Auctions за 228000 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

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Россия Империал - 10 рублей 1895 (АГ) на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
190000 $
Цена в валюте аукциона 190000 USD
Россия Империал - 10 рублей 1895 (АГ) на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
162508 $
Цена в валюте аукциона 17500000 JPY
Россия Империал - 10 рублей 1895 (АГ) на аукционе Heritage - January 8, 2018
Россия Империал - 10 рублей 1895 (АГ) на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия Империал - 10 рублей 1895 (АГ) на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Россия Империал - 10 рублей 1895 (АГ) на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Россия Империал - 10 рублей 1895 (АГ) на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Империал - 10 рублей 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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