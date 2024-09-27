Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1895 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 27,9 - 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,416,673
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1895
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1895 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29538 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2115 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1145 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность PF62 BN ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 RB RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?
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