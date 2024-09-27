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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1895 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 3 копейки 1895 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 3 копейки 1895 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 27,9 - 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,416,673

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1895
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1895 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29538 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2115 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1145 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность PF62 BN ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VG
Цена
Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 RB RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность PF62
Цена
Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - August 28, 2019
Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность MS61
Цена
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Россия 3 копейки 1895 СПБ на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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