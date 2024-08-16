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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1895 года СПБ АГ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1895 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1895 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1895
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1895 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1570 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
298 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
988 $
Цена в валюте аукциона 906 EUR
Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS64
Цена
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Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS65 PL PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность PF67
Цена
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Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе MS67 - May 26, 2021
Продавец MS67
Дата 26 мая 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 копеек 1895 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS66 RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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