10 копеек 1895 года СПБ АГ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1895 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1570 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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