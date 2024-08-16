Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1895 года СПБ АГ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1895
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1895 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1570 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
988 $
Цена в валюте аукциона 906 EUR
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS64
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS65 PL PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность PF67
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 26 мая 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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