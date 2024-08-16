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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1898 года. Гладкий гурт (Россия, Николай II)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 1 рубль 1898 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1898 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1898 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1020 проданному на аукционе SINCONA AG за 65000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • Künker (1)
  • SINCONA (2)
  • Александр (2)
Россия 1 рубль 1898 на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 1 рубль 1898 на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность AU53
Цена
5750 $
Цена в валюте аукциона 5750 USD
Россия 1 рубль 1898 на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
68064 $
Цена в валюте аукциона 65000 CHF
Россия 1 рубль 1898 на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 1 рубль 1898 на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU53
Цена
******
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Россия 1 рубль 1898 на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1898 на аукционе Heritage - May 31, 2009
Россия 1 рубль 1898 на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1898 на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1898 на аукционе Heritage - June 2, 2006
Россия 1 рубль 1898 на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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