Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1898 года. Гладкий гурт (Россия, Николай II)
Разновидность: Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1898 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1020 проданному на аукционе SINCONA AG за 65000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Heritage (2)
- Künker (1)
- SINCONA (2)
- Александр (2)
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность AU53
Цена
5750 $
Цена в валюте аукциона 5750 USD
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU53
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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