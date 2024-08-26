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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1898 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1898 (АГ)
Средняя цена 1200 $
Продажи
1 537
Аверс
Реверс
5 рублей 1898 (АГ)
Средняя цена 460 $
Продажи
2 1680
Аверс
Реверс
5 рублей 1898 (АГ) Соосность сторон 180 градусов
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 рублей 1898 Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 2

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1898 Гладкий гурт
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 рубль 1898 (АГ)
Средняя цена 340 $
Продажи
1 794
Аверс
Реверс
1 рубль 1898 (АГ) Соосность сторон 180 градусов
Средняя цена 23000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рубль 1898 (*)
Средняя цена 430 $
Продажи
0 125
Аверс
Реверс
1 рубль 1898 (**)
Средняя цена 280 $
Продажи
0 245
Аверс
Реверс
1 рубль 1898 Низложение дома Романовых март 1917 г. С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г."
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 копеек 1898 (АГ)
Средняя цена 8800 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
25 копеек 1898
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
15 копеек 1898 СПБ АГ
Средняя цена 590 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
10 копеек 1898 СПБ АГ
Средняя цена 330 $
Продажи
0 103
Аверс
Реверс
5 копеек 1898 СПБ АГ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 107

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1898 СПБ
Средняя цена 290 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
2 копейки 1898 СПБ
Средняя цена 280 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
1 копейка 1898 СПБ
Средняя цена 40 $
Продажи
0 154
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1898 СПБ
Средняя цена 50 $
Продажи
0 136
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1898 СПБ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 175

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1898 (АГ) В память открытия памятника Императору Александру II
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 734
Аверс
Реверс
Медаль 1898 В память открытия монумента Императору Александру II в Москве Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Медаль 1898 В память открытия монумента Императору Александру II в Москве Серебро
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Медаль 1898 В память открытия монумента Императору Александру II в Москве Медь
Средняя цена 120 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Медаль 1898 В память открытия монумента Императору Александру II в Любече Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Медаль 1898 В память открытия монумента Императору Александру II в Любече Серебро
Средняя цена 9600 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Медаль 1898 В память открытия монумента Императору Александру II в Любече Медь
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1898 Пробные Берлинский монетный двор
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
2 копейки 1898 Пробные Берлинский монетный двор Медь
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
2 копейки 1898 Пробные Берлинский монетный двор Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1898 Пробные Берлинский монетный двор Железо
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1898 Пробная Берлинский монетный двор Медь
Средняя цена 5900 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 копейка 1898 Пробная Берлинский монетный двор Медно-никель
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1898 Пробная Берлинский монетный двор
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 2
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