Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1898 года
Золотые монеты
Пробные монеты
1 рубль 1898 Низложение дома Романовых март 1917 г. С клеймом "Низложение дома Романовых март 1917 г."
Средняя цена —
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Медные монеты
Памятные монеты
1 рубль 1898 (АГ) В память открытия памятника Императору Александру II
Средняя цена 3400 $
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Медаль 1898 В память открытия монумента Императору Александру II в Москве Золото
Средняя цена —
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Медаль 1898 В память открытия монумента Императору Александру II в Москве Серебро
Средняя цена 3300 $
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Медаль 1898 В память открытия монумента Императору Александру II в Москве Медь
Средняя цена 120 $
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Медаль 1898 В память открытия монумента Императору Александру II в Любече Золото
Средняя цена —
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Медаль 1898 В память открытия монумента Императору Александру II в Любече Серебро
Средняя цена 9600 $
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Пробные монеты
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