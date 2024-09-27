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Пробные 2 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор". Медно-никель (Россия, Николай II)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор" Медно-никель - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор" Медно-никель - цена монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,3 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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