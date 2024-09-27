Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор". Медно-никель (Россия, Николай II)
Разновидность: Медно-никель
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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