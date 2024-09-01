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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1898 года СПБ АГ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 копеек 1898 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 копеек 1898 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 3,980,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (107)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1898 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе MS67 за 160000 RUB. Торги состоялись 26 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность AU53 ННР
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1898 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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