5 копеек 1898 года СПБ АГ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1898 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе MS67 за 160000 RUB. Торги состоялись 26 июня 2019.

Сохранность PROOF (9) UNC (49) AU (18) XF (16) VF (5) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS67 (2) MS66 (5) MS65 (6) MS64 (11) MS63 (5) MS62 (1) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (5) XF45 (2) XF40 (2) PF66 (2) PF65 (2) PF64 (3) PF63 (1) DETAILS (2) CAMEO (4) Сервис ННР (9) NGC (29) PCGS (1) RNGA (2)

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