Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1898 года СПБ АГ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 3,980,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 копеек
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (107)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1898 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе MS67 за 160000 RUB. Торги состоялись 26 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность AU53 ННР
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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