Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор". Железо (Россия, Николай II)
Разновидность: Железо
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор". Железо. Это железная монета периода Николая II отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 799 проданному на аукционе Редкие Монеты за 675000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2022.
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