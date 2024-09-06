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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор". Железо (Россия, Николай II)

Разновидность: Железо

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор" Железо - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор" Железо - цена монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 7,21 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1898 года "Берлинский монетный двор". Железо. Это железная монета периода Николая II отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 799 проданному на аукционе Редкие Монеты за 675000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
Россия 2 копейки 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS62
Цена
******
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