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Пробная 1 копейка 1898 года "Берлинский монетный двор". Медно-никель (Россия, Николай II)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,2 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 копейка
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1898 года "Берлинский монетный двор". Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Николая II отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1023 проданному на аукционе SINCONA AG за 19000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
10853 $
Цена в валюте аукциона 10001 EUR
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Где продать?
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