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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1898 года "Берлинский монетный двор". Медно-никель (Россия, Николай II)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1898 года "Берлинский монетный двор" Медно-никель - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1898 года "Берлинский монетный двор" Медно-никель - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,2 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1898 года "Берлинский монетный двор". Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Николая II отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1023 проданному на аукционе SINCONA AG за 19000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
10853 $
Цена в валюте аукциона 10001 EUR
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" (Пробная) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1898 "Берлинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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