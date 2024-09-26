Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1898 года (АГ). Соосность сторон 180 градусов (Россия, Николай II)
Разновидность: Соосность сторон 180 градусов
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 25,877,842
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1898 года со знаком (АГ). Соосность сторон 180 градусов. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 922 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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