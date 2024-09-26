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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1898 года (АГ). Соосность сторон 180 градусов (Россия, Николай II)

Разновидность: Соосность сторон 180 градусов

Аверс монеты - 1 рубль 1898 года (АГ) Соосность сторон 180 градусов - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1898 года (АГ) Соосность сторон 180 градусов - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 25,877,842

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1898 года со знаком (АГ). Соосность сторон 180 градусов. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 922 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Россия 1 рубль 1898 (АГ) на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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