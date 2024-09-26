1 рубль 1898 года (АГ). Соосность сторон 180 градусов (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1898 года со знаком (АГ). Соосность сторон 180 градусов. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 922 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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