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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1898 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 3 копейки 1898 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 3 копейки 1898 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 27,9 - 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,783,952

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1898 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 690 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1839 EUR. Торги состоялись 11 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 10200 RUB
Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе RedSquare - December 4, 2022
Продавец RedSquare
Дата 4 декабря 2022
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1898 СПБ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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