Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1898 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 27,9 - 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,783,952
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1898 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 690 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1839 EUR. Торги состоялись 11 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 10200 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Где продать?
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