3 копейки 1898 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1898 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Бирмингемском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 690 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1839 EUR. Торги состоялись 11 марта 2023.

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