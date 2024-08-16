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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1898 года (АГ). Соосность сторон 180 градусов (Россия, Николай II)

Разновидность: Соосность сторон 180 градусов

Аверс монеты - 5 рублей 1898 года (АГ) Соосность сторон 180 градусов - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 рублей 1898 года (АГ) Соосность сторон 180 градусов - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 4,3 гр
  • Чистого золота (0,1244 oz) 3,87 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 52,378,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1898 года со знаком (АГ). Соосность сторон 180 градусов. Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1027 проданному на аукционе H.D. Rauch за 3200 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2016.

Сохранность
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  • Rauch (1)
Россия 5 рублей 1898 (АГ) на аукционе Rauch - April 20, 2016
Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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