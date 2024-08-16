Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1898 года (АГ). Соосность сторон 180 градусов (Россия, Николай II)
Разновидность: Соосность сторон 180 градусов
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 4,3 гр
- Чистого золота (0,1244 oz) 3,87 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 52,378,008
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 рублей
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1898 года со знаком (АГ). Соосность сторон 180 градусов. Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1027 проданному на аукционе H.D. Rauch за 3200 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2016.
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