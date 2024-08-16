5 рублей 1898 года (АГ). Соосность сторон 180 градусов (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1898 года со знаком (АГ). Соосность сторон 180 градусов. Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1027 проданному на аукционе H.D. Rauch за 3200 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2016.

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