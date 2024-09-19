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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Золотые монеты 5 рублей Николая II - Россия

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5 рублей 1897-1911

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1897 (АГ) 5,372,000 - 0 6761897 5,372,000 R3 0 21898 (АГ) 52,378,008 - 2 16811898 (АГ) Соосность сторон 180 градусов 52,378,008 R2 0 11898 Гладкий гурт 52,378,008 R3 0 21899 (ЭБ) 20,400,004 - 2 3631899 (ФЗ) - - 2 9711900 (ФЗ) 31,077,013 - 0 10011901 (ФЗ) 7,500,022 - 1 5871901 (АР) - - 1 1321902 (АР) 6,240,009 - 5 22741903 (АР) 5,148,019 - 1 9141904 (АР) 2,016,010 - 4 12831906 (ЭБ) 10 R4 0 31907 (ЭБ) 109 R3 0 71909 (ЭБ) - R 1 5821910 (ЭБ) 200,018 R 1 3281911 (ЭБ) 100,011 R 0 134
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