Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1907 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 4,3 гр
- Чистого золота (0,1244 oz) 3,87 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 109
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 рублей
- Год 1907
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1907 года со знаком (ЭБ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Империя за 5500000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Künker (2)
- Niemczyk (1)
- Rare Coins (1)
- UBS (1)
- Александр (1)
- Империя (1)
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность PF61
Цена
100000 $
Цена в валюте аукциона 100000 USD
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 17 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность PF61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 рублей 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск