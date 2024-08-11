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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1907 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 рублей 1907 года (ЭБ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 рублей 1907 года (ЭБ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 4,3 гр
  • Чистого золота (0,1244 oz) 3,87 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 109

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1907
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1907 года со знаком (ЭБ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Империя за 5500000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (2)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (1)
  • UBS (1)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
Россия 5 рублей 1907 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность PF61
Цена
100000 $
Цена в валюте аукциона 100000 USD
Россия 5 рублей 1907 (ЭБ) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Россия 5 рублей 1907 (ЭБ) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
95170 $
Цена в валюте аукциона 290000 PLN
Россия 5 рублей 1907 (ЭБ) на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Россия 5 рублей 1907 (ЭБ) на аукционе Империя - November 17, 2012
Продавец Империя
Дата 17 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Россия 5 рублей 1907 (ЭБ) на аукционе Александр - March 25, 2011
Россия 5 рублей 1907 (ЭБ) на аукционе Александр - March 25, 2011
Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность PF61
Цена
******
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Россия 5 рублей 1907 (ЭБ) на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 5 рублей 1907 (ЭБ) на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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