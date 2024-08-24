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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1907 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1907 (ЭБ)
Средняя цена 100000 $
Продажи
0 7

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1907 (ЭБ)
Средняя цена 1200 $
Продажи
2 612
Аверс
Реверс
50 копеек 1907 (ЭБ)
Средняя цена 460 $
Продажи
0 169
Аверс
Реверс
20 копеек 1907 СПБ ЭБ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 266
Аверс
Реверс
15 копеек 1907 СПБ ЭБ
Средняя цена 60 $
Продажи
0 194
Аверс
Реверс
10 копеек 1907 СПБ ЭБ
Средняя цена 130 $
Продажи
0 134

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1907 СПБ
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
2 копейки 1907 СПБ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
1 копейка 1907 СПБ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 52
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