Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1907 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 копейка 1907 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 копейка 1907 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,000,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1907
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1907 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Русское Наследие за 165000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Coins.ee (7)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage (2)
  • Katz (6)
  • MS67 (4)
  • Numisbalt (1)
  • Pegasus Auctions (2)
  • Rare Coins (2)
  • RedSquare (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (3)
  • Денга1700 (3)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (5)
  • Монеты и Медали (3)
  • НИКО (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PF65 RB
Цена
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность PF64 RB RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе MS67 - July 21, 2022
Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1907 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1907 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск