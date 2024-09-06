1 копейка 1907 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1907 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Русское Наследие за 165000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.

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