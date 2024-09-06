Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1907 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,000,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 копейка
- Год 1907
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1907 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Русское Наследие за 165000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность PF64 RB RNGA
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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