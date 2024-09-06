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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1907 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 2 копейки 1907 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 2 копейки 1907 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,1 - 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,500,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1907
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1907 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Русское Наследие за 122000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе MS67 - July 21, 2022
Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе RedSquare - February 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 февраля 2022
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF66 RD RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 копейки 1907 СПБ на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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