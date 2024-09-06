Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1907 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,1 - 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,500,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 2 копейки
- Год 1907
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1907 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Русское Наследие за 122000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF66 RD RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
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