Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1907 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 30,000,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1907
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (195)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1907 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе MS67 за 420000 RUB. Торги состоялись 17 мая 2023.
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Сохранность (слабы)
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Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 27 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
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Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
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Дата 12 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
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Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
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Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
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Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
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Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
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Дата 13 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
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Сохранность UNC
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Дата 18 января 2024
Сохранность PF66 PCGS
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