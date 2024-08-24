15 копеек 1907 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1907 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе MS67 за 420000 RUB. Торги состоялись 17 мая 2023.

Сохранность PROOF (23) UNC (96) AU (21) XF (19) VF (4) Нет оценки (29) Сохранность (слабы) MS68 (1) MS67 (2) MS66 (9) MS65 (16) MS64 (6) MS63 (18) MS62 (12) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (4) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (2) VF30 (1) VF20 (1) PF66 (5) PF65 (9) PF64 (3) PF63 (1) PF62 (1) PF61 (1) DETAILS (4) CAMEO (5) Сервис ННР (14) NGC (45) PCGS (22) RNGA (1)

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