Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1907 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1907 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1907 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 30,000,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1907
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (195)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1907 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе MS67 за 420000 RUB. Торги состоялись 17 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (21)
  • Baldwin's (1)
  • Bid & Grow Auctions (1)
  • Coins.ee (4)
  • Heritage (3)
  • Katz (14)
  • Künker (2)
  • MARCINIAK (1)
  • MS67 (12)
  • MUNZE (3)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (15)
  • Numismatica Luciani (1)
  • Numisor (5)
  • Rare Coins (8)
  • RedSquare (6)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (24)
  • SINCONA (4)
  • Stack's (1)
  • V. GADOURY (1)
  • VL Nummus (3)
  • WAG (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Александр (22)
  • Денга1700 (2)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (20)
  • Монеты и Медали (4)
  • НИКО (2)
  • Русский Нумизматический Дом (4)
  • Русское Наследие (5)
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1907 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 15 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск