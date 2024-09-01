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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1907 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 3 копейки 1907 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 3 копейки 1907 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 27,9 - 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,500,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1907
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1907 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 599 проданному на аукционе Александр за 6500 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
1956 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе MS67 - October 26, 2022
Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе MS67 - April 27, 2022
Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF64 RB RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Продавец Денга1700
Дата 17 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62
Цена
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Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность MS62
Цена
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Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность PF63
Цена
Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность MS62
Цена
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Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия 3 копейки 1907 СПБ на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность AU55
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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