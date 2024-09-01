Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1907 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 27,9 - 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,500,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1907
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1907 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 599 проданному на аукционе Александр за 6500 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
1956 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF64 RB RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?
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