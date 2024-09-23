Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1907 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 400,209
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1907
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (612)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1907 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1001 проданному на аукционе SINCONA AG за 33000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
3402 $
Цена в валюте аукциона 303624 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец InAsta
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
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