1 рубль 1907 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1907 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1001 проданному на аукционе SINCONA AG за 33000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность PROOF (29) UNC (97) AU (104) XF (165) VF (171) F (1) Нет оценки (38) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (1) MS64 (7) MS63 (31) MS62 (20) MS61 (12) MS60 (5) AU58 (30) AU55 (18) AU53 (9) AU50 (8) XF45 (14) XF40 (16) VF35 (24) VF30 (12) VF25 (8) PF67 (4) PF66 (3) PF65 (3) PF64 (4) PF63 (1) PF62 (2) DETAILS (12) CAMEO (2) ULTRA CAMEO (1) Сервис ННР (15) NGC (80) RNGA (11) NGS (1) PCGS (14)

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