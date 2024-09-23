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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1907 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1907 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1907 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 400,209

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1907
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (612)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1907 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1001 проданному на аукционе SINCONA AG за 33000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
3402 $
Цена в валюте аукциона 303624 RUB
Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе InAsta - April 1, 2024
Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе InAsta - April 1, 2024
Продавец InAsta
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе InAsta - April 1, 2024
Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе InAsta - April 1, 2024
Продавец InAsta
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
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Где купить?
Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Россия 1 рубль 1907 (ЭБ) на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность F
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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