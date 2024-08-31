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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1907 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 50 копеек 1907 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1907 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1907
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (169)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1907 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 951 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62
Цена
Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Savoca Numismatik - March 24, 2024
Продавец Savoca Numismatik
Дата 24 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1907 (ЭБ) на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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