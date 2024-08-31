Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1907 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: Hess Divo
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1907
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (169)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1907 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 951 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Savoca Numismatik
Дата 24 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
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Сохранность PF62 NGC
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Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62 ННР
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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