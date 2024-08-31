50 копеек 1907 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1907 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 951 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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