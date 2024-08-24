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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1907 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 20 копеек 1907 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 20 копеек 1907 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 20,000,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1907
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (268)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1907 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33144 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 28 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 23000 RUB
Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 29000 RUB
Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64
Цена
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Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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