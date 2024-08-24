Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1907 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 20,000,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 20 копеек
- Год 1907
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (268)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1907 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33144 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 23000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 29000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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