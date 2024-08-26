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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1907 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1907 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1907 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,000,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1907
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1907 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
781 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность PF63
Цена
Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 10 копеек 1907 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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