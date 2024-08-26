Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1907 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,000,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1907
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1907 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- Agora (1)
- AURORA (8)
- Baldwin's (1)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (1)
- Haljak Coin Auction (2)
- Katz (9)
- Künker (1)
- Monnaies d'Antan (1)
- MS67 (7)
- MUNZE (2)
- New York Sale (3)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (2)
- Numisbalt (2)
- Pesek Auctions (1)
- Rare Coins (8)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (20)
- Rzeszowski DA (2)
- SINCONA (2)
- Stack's (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (2)
- Александр (16)
- Денга1700 (3)
- Империя (2)
- Имперская монета (15)
- Монеты и Медали (5)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (5)
- Русское Наследие (7)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск