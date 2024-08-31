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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1898 года. Гладкий гурт (Россия, Николай II)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 5 рублей 1898 года Гладкий гурт - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 рублей 1898 года Гладкий гурт - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес null гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 52,378,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1898
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1898 года. Гладкий гурт. Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1898 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия 5 рублей 1898 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 5 рублей 1898 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU50 RNGA
Цена

Где продать?

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