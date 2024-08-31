Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1898 года. Гладкий гурт (Россия, Николай II)
Разновидность: Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес null гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 52,378,008
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 рублей
- Год 1898
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1898 года. Гладкий гурт. Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе
Сохранность
Сохранность (слабы)
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