Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1906 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 4,3 гр
- Чистого золота (0,1244 oz) 3,87 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 рублей
- Год 1906
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1906 года со знаком (ЭБ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Русское Наследие за 270000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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