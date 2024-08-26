Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1911 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 4,3 гр
- Чистого золота (0,1244 oz) 3,87 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 рублей
- Год 1911
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (134)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1911 года со знаком (ЭБ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 279 проданному на аукционе Русское Наследие за 2620000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS61 NGS
Цена
8697 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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