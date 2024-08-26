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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1911 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 рублей 1911 года (ЭБ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 рублей 1911 года (ЭБ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 4,3 гр
  • Чистого золота (0,1244 oz) 3,87 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1911
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (134)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1911 года со знаком (ЭБ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 279 проданному на аукционе Русское Наследие за 2620000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS61 NGS
Цена
8697 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
8162 $
Цена в валюте аукциона 32000 PLN
Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе Klondike Auction - June 25, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе RedSquare - June 4, 2023
Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе RedSquare - June 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе RedSquare - May 14, 2023
Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе RedSquare - May 14, 2023
Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1911 (ЭБ) на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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